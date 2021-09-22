الإعلان عن مواعيد انطلاق مسابقات كرة القدم في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي أن 22 أكتوبر المقبل سيكون موعدا رسميا لانطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022.

وأشار الاتحاد الليبي في بيان أصدره، اليوم الاربعاء، أن انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى سيكون اعتبارا من 22 من نوفمبر المقبل.

من جانب آخر سمح الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا لكل نادي بالتعاقد مع لاعبين من دول شمال أفريقيا ويعامل اللاعبين كمحليين.

هذا وأصدر الاتحاد الليبي قرارا بشأن السماح بتسجيل اللاعبين حاملي الرقم الإداري وهم اللاعبين من الأصول الليبية حيث يسمح لأندية الممتاز تسجيل لاعب واحد و أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة لاعبان والفئات السنية 3 لاعبين لكل نادي.

ونجح الاتحاد الليبي في إقامة الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي الذي توج به الاتحاد بالرغم من الظروف التي كانت تشهدها ليبيا آنذاك.