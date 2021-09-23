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مانشستر يونايتد يودّع مسابقة كاراباو.. وتشيلسي يواصل المشوار

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

أطاح وست هام يونايتد بمضيفه مانشستر يونايتد من الدور الثالث بمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كاراباو، بعد فوزه عليه بهدف دون ردٍّ على ملعب أولد ترافورد.

وسجّل الفريق اللندني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة عبر الأرجنتيني مانويل لانزيني، ليبلغ الهامرز الدور الرابع من المسابقة، ضاربًا موعدًا منتظرًا مع حامل اللقب مانشستر سيتي، على الملعب الأولمبي في لندن.

وتأهل تشيلسي بصعوبة إلى دور الـ 16 من مسابقة كاراباو، بفوزه بركلات الترجيح على ضيفه أستون فيلا، على ملعب ستامفورد بريدج، بعد انتهاء الوقتيْن الأصلي والإضافي، بالتعادل بهدفٍ لمثله.

وجاء هدف البلوز في الدقيقة 54 عبر المهاجم الألماني تيمو فيرنر، إلا أن أستون فيلا عادل النتيجة في الدقيقة 64 عبر كاميرون أرتشر ، ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، التي حسمت التأهل لتشيلسي بأربع ركلات مقابل ثلاث، مع نهاية المباراة.

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قناة 218 الليبية

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