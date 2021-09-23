ريال مدريد يُمطر شباك مايوركا بسداسية

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز كبير بنتيجة 6-1، في مواجهة الأربعاء، مع فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا الإسباني.

سداسية المرنغي؛ جاءت عن طريق ماركو أسينسيو الذي تمكن من تسجيل “هاتريك” ثلاثة أهداف خلال الدقائق 24 و 29 و55 وكريم بنزيما الذي سجل هدفيْن في الدقيقتيْن 3 و 78 وإيسكو بهدف وحيد في الدقيقة 84، بينما سجّل هدف مايوركا الوحيد كانج إن لي في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

ورفع ريال مدريد، بعد هذا الفوز؛ رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليغا، بينما توقف، في المقابل، رصيد مايوركا عند ثماني نقاط، وحلّ في المركز العاشر .

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