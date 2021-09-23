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قبل معسكر مصر.. الأهلي طرابلس يواصل تحضيراته للدور القادم بالكونفدرالية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت تدريبات الأهلي طرابلس، التي جرت عشية الأمس، التحاق معظم اللاعبين الجُدد، الذين تعاقد معهم النادي مؤخرًا وهم النجوم الدوليين، محمد المنير وعبدالله العرفي ونورالدين القليب ومحمد الطبال وأحمد القديري، بالإضافة إلى اللاعب الشاب محمد التكبالي.

والتحق بالتمارين المدافع التونسي، وسام أبوسنينة، بعد تغيبه عن الفريق، طيلة الفترة الماضية؛ لأسباب شخصية.

وتعتبر هذه الحصة التدريبية هي الأولى لرفاق الدولي محمد نشنوش، بعد عودتهم من مدينة بنغازي بالتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بمنافسات كأس الكونفدرالية، عقب تفوقهم الباهر برباعية نظيفة على فريق حي الوادي السوداني.

وسيدخل الأهلي، خلال الأيام المقبلة، في معسكر خارجي بمصر؛ من أجل الاستعداد والتحضير جيدًا لانطلاق الدوري الممتاز، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام فريق بيشارا التنزاني بالدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية.

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قناة 218 الليبية

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