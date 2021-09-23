اتحاد الكرة يحدد موعد دوري الدرجة الأولى

كشف الاتحاد العام الليبي لكرة القدم عن موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم الجديد .

وأوضح بيان لجنة المسابقات باتحاد الكرة بأن 12 نوفمبر المقبل سيكون موعداً لانطلاق الموسم الجديد 2021/2022 من نسخة دوري الدرجة الأولى بدلاً من الموعد المبدئي الذي كان في منتصف أكتوبر المقبل ، ويشمل قرار انطلاق دوري الدرجة الأولى عدم مشاركة اللاعبين من دول شمال أفريقيا كلاعبين محليين بحسب ضوابط لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة .

ومن المنتظر أن يشارك في الدوري الممتاز الذي تقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل خلال الموسم المقبل 24 فريقاً يتم تقسيمها على مجموعتين حسب آخر نظام للمسابقة .

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