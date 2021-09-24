نادي المدينة يواصل تحضيراته المكثّفة للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي المدينة تحضيراته المكثفة للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب المغربي الحسن الغسلي، الذي يسعى إلى تقديم فريق الحواتة بصورة مميزة، هذا الموسم.

وأقام الجهاز الفني للفريق تدريباته على أرضية ملعب النادي بتواجد أغلب لاعبي الفريق، بالإضافة إلى اللاعبين الجُدد، الذين انتقلوا إلى الفريق خلال سوق الانتقالات الحالية.

يُشار إلى أن نادي المدينة تعاقد مع “الغسيلي” لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فنيًا، خلال الموسم المقبل.

جديرٌ بالذكر أن المدرب البلجيكي الجنسية ذا الأصول المغربية؛ بدأ حياته التدريبية في أكاديمية بلجيكية لكرة القدم، درب خلالها العديد من اللاعبين المعروفين الآن على الساحة العالمية، مثل “مروان فيلاني وأكسل ويتسل”.

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