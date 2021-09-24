ملعب طرابلس تحت الصيانة.. لتحقيق شروط “الكاف” في أقرب وقت

وصلت إلى ملعب طرابلس الدولي المعدات والتجهيزات لانطلاق أعمال الصيانة والتطوير في الملعب، ومن المتوقّع أن تدوم فترة الصيانة ثلاثة أشهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الدعم القابضة المسؤولة عن صيانة الملعب صورًا للأعمال الخاصة بالملعب، وأضاف أنها تتطلع إلى إنهاء الأعمال في الوقت المناسب، وبجودة عالية، عن طريق مواكبة التطور العمراني الحديث.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قد تفقّد، في شهر أغسطس الماضي، المدينة الرياضية بطرابلس؛ وذلك للوقوف على ملاحظات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي منعت من اعتماد ملعب طرابلس لاستضافة المباريات الدولية، حيث أكد على ضرورة البدء في الصيانة؛ حتى يتمكن المنتخب الوطني والأندية الليبية المشاركة بالبطولات الأفريقية من إقامة مبارياتها على أرضية هذا الملعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية