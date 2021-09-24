قبل لقائه فرسان المتوسط.. أزمة في الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة

أخبار ليبيا 24

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، الخميس، حالة من الجدل بعد تسريب مقطع فيديو يسبق الظهور الإعلامي للمدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب المصري، ضياء السيد، على إحدى القنوات الفضائية العربية.

خلال الفيديو المسرب، والذي ظهر خلاله ضياء السيد وهو يمزح مع فريق إعداد القناة قبل الحلقة، تحدث المدرب العام للمنتخب حول فرص تواجد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا بنبرة مازحة أن شيكابالا لن يكون ضمن اختيارات الجهاز الفني الحالي أبدا.

وأظهر الفيديو المسرب أن ضياء السيد كان يتحدث مع أحد أفراد فريق الإعداد من مشجعي الزمالك، وكان يمازحه من خلال السخرية من النادي الأبيض وقائده شيكابالا.

وانتشر الفيديو سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغضب من الجمهور الأبيض، الذي شعر أن المقطع المسرب إشارة إلى وجود توجه لدى الجهاز الفني الحالي للمنتخب بعدم استدعاء شيكابالا إلى مباريات الفراعنة المقبلة.

من جانبه، أوضح المدرب العام للمنتخب المصري، ضياء السيد، عبر حسابه الرسمي عبر تويتر أن انتماءه الكروي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عمله وقراراته كأحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب، مشيرا إلى أن الفيديو المسرب كان بمثابة مزاح بينه وبين فريق إعداد البرنامج الذي ظهر خلال إحدى حلقاته.

جدير بالذكر، أن المنتخب المصري يلتقي بمنتخب فرسان المتوسط يومي 8 و11 من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.