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نتائج مخيبة لبرشلونة في الليغا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل برشلونة نتائجه المخيبة في الدوري الإسباني بعد تعادله مع مضيفه قادش، دون أهداف، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحاول برشلونة الوصول إلى شباك أصحاب الأرض في العديد من المرات خلال المباراة، كما أكمل المباراة منذ الدقيقة 65 بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، بعد تلقيه إنذاريْن.

وأضاع ممفيس ديباي فرصةً خطيرةً في الوقت بدل الضائع من المباراة؛ لتنتهي المباراة بالتعادل.

ورفع البلوغرانا رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، فيما رفع قادش رصيده إلى ست نقاط في المركز 14.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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