نابولي يواصل “ريادة الكالتشيو” بحصد العلامة الكاملة

تقرير 218

رحلة نابولي إلى ملعب لويجي فيراريس لملاقاة سامبدوريا؛ جاءت بعد أربعة انتصارات متتالية في الكالتشيو، هذا الموسم، بأداء مقنع من لاعبي المدرب لوتشيانو سباليتي .

رغبة نابولي؛ تجلت منذ البداية، أول الفرص الخطيرة؛ جاءت عبر النيجيري فيكتور أوسيمين الذي أضاع انفرادًا كاملاً أمام مرمى الحارس أوديرو، المهاجم النيجيري؛ صحّح إضاعة الفرصة الأولى بافتتاح التسجيل بعد كرة تناقلها مع لورينزو إينسيني، واضعًا أبناء الجنوب في المقدمة، سامبدوريا؛ لم يقف دون فرص وحاول أندريه سيلفا بتسديدة قوية أبعدها أوسبينا بطريقة رائعة ، وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول؛ أضاف فابيان رويز الهدف الثاني.

نابولي؛ دخل الشوط الثاني راغبًا في تعزيز تقدمه فكان له ما أراد، فيكتور أوسيمين؛ تكفّل بالمهمة بعد كرات متناقلة بين لاعبي الفريق معززًا النتيجة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم بيوتر زيلينسكي الرباعية، بطريقةٍ مشابهةٍ من الهدف الثالث .

البارتينوبي؛ يواصل ريادة الدوري بالعلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة، فيما سيبحث سامبدوريا عن تعديل مساره بعد النتائج المتخبّطة .

أما على ملعب الأولمبيكو؛ فقد استضاف روما ضيفه أودينيزي الذي يقدم بدايةً جيدةً هذا الموسم، فيما دخل روما المواجهة سعيًا لنسيان الخسارة الأخيرة أمام هيلاس فيرونا.

هدف الجيالوروسي؛ جاء في الدقيقة 36، بعد مجهودٍ كبيرٍ من الظهير الواعد كالافيوري الذي مرّر عرضيةً لتامي أبراهام، مسجلاً هدف المباراة الوحيد، هدفٌ؛ أعاد روما إلى الطريق الصحيح ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو.

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