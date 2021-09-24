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موندو ديبورتيفو: فريق إنجليزي جديد مهتم بضم هالاند

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة مونو ديبورتيفو إلى أن فريقاً إنجليزياً جديداً أنضم لقائمة المهمتين بخدمات النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند نهاية الموسم الحالي .

وذكرت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفربول أصبح مهتماً بضم هالاند خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة قد تكون الأهم والأغلى في الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة.. ويتيح بند في عقد هالاند الفرصة له بالمغادرة مقابل 77 مليون جنيه إسترليني خلال صيف 2022 م.

وساهم هالاند صاحب الـــ 21 عاماً في تسجيل 11 هدفاً في 7 مباريات خاضها حتى الآن خلال الموسم، كما تعد أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة أبرز المهتمين بضم المهاجم النرويجي .

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قناة 218 الليبية

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