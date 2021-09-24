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البافاري يستعيد خدمات كومان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد بايرن ميونيخ جهود جناحه الفرنسي كينغسلي كومان وذلك بعد أيام من إجرائه جراحة في القلب.

وذكر النادي البافاري بأن كومان عاد لخوض التدريبات رفقة الفريق بعد عملية جراحية من أجل تصحيح عدم انتظام نبضات القلب، وكشف البايرن إلى أن كينغسلي كومان لن يشارك خلال مباراة الفريق ضمن الجولة السادسة أمام غرويتر فورت صاحب المركز الأخير في ترتيب البوندسليغا .

وعاد كومان للجري بشكل منفرد لكنه سيشارك مع التدريبات الجماعية رفقة اللاعبين بعد يومين واللعب بالكرة كما سيتابع الطاقم الطبي بشكل دوري حالة الجناح الفرنسي خلال الأيام المقبلة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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