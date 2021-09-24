البافاري يستعيد خدمات كومان

استعاد بايرن ميونيخ جهود جناحه الفرنسي كينغسلي كومان وذلك بعد أيام من إجرائه جراحة في القلب.

وذكر النادي البافاري بأن كومان عاد لخوض التدريبات رفقة الفريق بعد عملية جراحية من أجل تصحيح عدم انتظام نبضات القلب، وكشف البايرن إلى أن كينغسلي كومان لن يشارك خلال مباراة الفريق ضمن الجولة السادسة أمام غرويتر فورت صاحب المركز الأخير في ترتيب البوندسليغا .

وعاد كومان للجري بشكل منفرد لكنه سيشارك مع التدريبات الجماعية رفقة اللاعبين بعد يومين واللعب بالكرة كما سيتابع الطاقم الطبي بشكل دوري حالة الجناح الفرنسي خلال الأيام المقبلة .

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