بعد اعتمادها.. فورمولا 1 تعلن مواعيد جائزة ميامي الكبرى

أكدت إدارة سباقات الفئة الأولى، من بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1″، مواعيد إقامة جائزة ميامي الكبرى لموسم 2022، وذلك في إطار توسع روزنامة البطولة عبر إقامة 23 منافسةً سنوية.

وقالت الإدارة في بيان لها أمس الخميس: إنَّ بطولة ميامي، ستقام في الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، وبيَّنت أن الحلبة ستكون بطول 5.41 كلم، وتتألف من 19 منعطفاً و3 خطوط مستقيمة.

بدوره، قال الشريك الإداري لجائزة ميامي الكبرى، طوم غارفينكل: إنَّ جهودهم تمثلت في الحصول على حلبة تقدم سباقات مثيرة ومكان فريد يوفر تجربة مميزة للجمهور، مضيفًا أنه متحمسً للبطولة، وسعيد بالإعلان عن مواعيد السباق.

وتجري منافسات جائزة أمريكا الكبرى حاليًا، في أوستن بولاية تكساس، وتقام جولات سباق هذا العام في 24 أكتوبر، عقب ختام جائزة اليابان الكبرى.

وكانت إدارة سباقات الفئة الأولى، قد أعلنت في 18 أبريل الماضي، انضمام جائزة ميامي الكبرى إلى بطولة العالم للفورمولا 1، بعقد يستمر لعشرة أعوام، بدايةً من 2022.

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