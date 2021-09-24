طائرة “السويحلي” تتوج بالدوري والكأس تحت 21 سنة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أضاف فريق السويحلي للكرة الطائرة تحت 21 عام لقب بطولة الدوري الليبي إلى لقب الكأس، وذلك بعد تصدره للنهائيات التي احتضنتها مدينة المرج .

واختتمت اليوم الجمعة بقاعة المرحوم أحمد موسى بمدينة المرج النسخة الأولى لنهائيات بطولة ليبيا تحت 21 سنة، والتي أقيمت في الفترة من الواحد والعشرين إلى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري .

وتحصل السويحلي على بطولة الدوري بعد أن حل في الترتيب الأول للنهائيات وجاء نادي الجزيرة ثانيًا، والاتحاد المصراتي في المركز الثالث ومستضيف البطولة المروج رابعًا .

وكان السويحلي قد توج في وقت سابق بلقب الكأس في مدينة المرج بعد تفوقه في النهائي على المروج في النهائي .