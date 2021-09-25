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مواعيد مباريات الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة اليوم السبت 25-9-2021

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تقام اليوم السبت 25 – 9 – 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة تشيلسى ضد مانشستر سيتي ومباراة برينتفورد ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى.

مواعيد مباريات الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD

ليدز يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي X بيرنلي – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 1 HD Premium

واتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD Premium

برينتفورد X ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم

فيما يلي القنوات الناقلة المفتوحة عبر الشيرنج و البيس و المجانية لمباريات اليوم في الدوري الانجليزي .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تقديم قمة الدوري الإنجليزي الممتاز🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | السبت 25 /09 / 2021


تشيلسي ✘ مان سيتي
11:30 غرينتش – نواكشوط 🇲🇷
12:30 الجزائر 🇩🇿 – تونس 🇹🇳 – الرباط 🇲🇦
13:30 القاهرة 🇪🇬 – طرابلس 🇱🇾 – الخرطوم 🇸🇩
14:30 مكة المكرمة 🇸🇦 – القدس الشريف 🇵🇸 – الدوحة 🇶🇦 – بغداد 🇮🇶
15:30 مسقط 🇴🇲 – أبوظبي 🇦🇪
الملعب : ستامفورد بريدج – لندن | إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
الجولة السادسة | مباراة الذهاب
قنوات ناقلة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط :
BeiN SPORTS 1 Premium Arabia
beiN 4K Arabia
تعليق : رؤوف خليف
القنوات الناقلة
الشيرنج :
RMC Sport 1 HD France
Eutelsat 5°W – 11137 V 29950
Canal+ Sport HD France
Astra 19°E – 12012 V 29700
Eutelsat 5°W – 12648 V 29500
Canal + Sport HD Poland
Hotbird 13°E – 11278 V 27500
Sport TV1 Portugal
Hispasat 30°W – 12246 H 27500
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Hispasat 30°W – 12476 H 27500
Dazn 1 Spain
Astra 19°E – 10729 V 22000
Astra 19°E – 10788 V 22000
S Sport HD Turkey
Türksat 42°E – 12188 V 27500
Sky Sport 1 Germany
Astra 19°E – 11914 H 27500
Astra 19°E – 12032 H 27500
Sky Sport 1 Austria
Astra 19°E – 11171 H 22000
Astra 19°E – 11758 H 27500
Super Sport 2 HD Albania
Eutelsat 16°E – 10845 H 30000
SportKlub 1 HD Croatia
Eutelsat 16°E – 11595 H 27500
Eutelsat 16°E – 11554 V 30000
Eutelsat 16°E – 11471 H 30000
Sport Klub 1 HD Serbia
Eutelsat 16°E – 11011 V 27500
Eutelsat 16°E – 11471 H 30000
Ziggo Sport Select HD Netherlands
Astra 23°E – 12129 V 29900
Diema Sport 2 Bulgaria
AzerSpace 45°E – 12520 V 30000
Hellas Sat 39°E – 12565 H 30000
Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000
BulgariaSat 2°E – 12418 H 30000
Eurosport Romania
Thor 1°W – 11747 H 28000
Premier Sport HD Slovakia
Eutelsat 16°E – 11324 V 30000
Thor 1°W – 12169 H 30000
Thor 1°W – 12245 H 30000
Setanta Sports Ukraine
Hotbird 13°E – 10949 V 29900
V Sport Jalkapallo HD Finland
Thor 1°W – 11278 V 25000
V Sport Premium HD Sweden
Thor 1°W -10809 V 25000
TV2 Sport HD Premium Norway
Thor 1°W – 10747 H 25000
Sky Sports Premier League UK
Astra 28°E – 12266 H 27500
Astra 28°E – 12207 V 27500
Sky Sports Main Event UK
Astra 28°E – 12207 V 27500
Astra 28°E – 12012 V 27500
Star Sports Select 1 HD
NSS 95°E – 12729 H 32700

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقنوات الناقلة

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

موعد مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا والقنوات الناقلة

قد تكون صورة لـ ‏‏‏٢‏ شخصان‏ و‏نص‏‏

موعد مباراة ليدز يونايتد ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة

قد تكون صورة لـ ‏‏‏٢‏ شخصان‏ و‏أشخاص يلعبون رياضة‏‏

موعد مباراة ليستر سيتي وبيرنلي والقنوات الناقلة

قد تكون صورة لـ ‏‏‏٢‏ شخصان‏ و‏نص‏‏

المصادر / فيس بوك + مواقع الكترونية

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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