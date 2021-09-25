مواعيد مباريات الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة اليوم السبت 25-9-2021

تقام اليوم السبت 25 – 9 – 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة تشيلسى ضد مانشستر سيتي ومباراة برينتفورد ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى.

مواعيد مباريات الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD

ليدز يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي X بيرنلي – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 1 HD Premium

واتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD Premium

برينتفورد X ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم

فيما يلي القنوات الناقلة المفتوحة عبر الشيرنج و البيس و المجانية لمباريات اليوم في الدوري الانجليزي .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تقديم قمة الدوري الإنجليزي الممتاز🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | السبت 25 /09 / 2021



تشيلسي ✘ مان سيتي

11:30 غرينتش – نواكشوط 🇲🇷

12:30 الجزائر 🇩🇿 – تونس 🇹🇳 – الرباط 🇲🇦

13:30 القاهرة 🇪🇬 – طرابلس 🇱🇾 – الخرطوم 🇸🇩

14:30 مكة المكرمة 🇸🇦 – القدس الشريف 🇵🇸 – الدوحة 🇶🇦 – بغداد 🇮🇶

15:30 مسقط 🇴🇲 – أبوظبي 🇦🇪

الملعب : ستامفورد بريدج – لندن | إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

الجولة السادسة | مباراة الذهاب

قنوات ناقلة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط :

BeiN SPORTS 1 Premium Arabia

beiN 4K Arabia

تعليق : رؤوف خليف

القنوات الناقلة

الشيرنج :

RMC Sport 1 HD France

Eutelsat 5°W – 11137 V 29950

Canal+ Sport HD France

Astra 19°E – 12012 V 29700

Eutelsat 5°W – 12648 V 29500

Canal + Sport HD Poland

Hotbird 13°E – 11278 V 27500

Sport TV1 Portugal

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12476 H 27500

Dazn 1 Spain

Astra 19°E – 10729 V 22000

Astra 19°E – 10788 V 22000

S Sport HD Turkey

Türksat 42°E – 12188 V 27500

Sky Sport 1 Germany

Astra 19°E – 11914 H 27500

Astra 19°E – 12032 H 27500

Sky Sport 1 Austria

Astra 19°E – 11171 H 22000

Astra 19°E – 11758 H 27500

Super Sport 2 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

SportKlub 1 HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11595 H 27500

Eutelsat 16°E – 11554 V 30000

Eutelsat 16°E – 11471 H 30000

Sport Klub 1 HD Serbia

Eutelsat 16°E – 11011 V 27500

Eutelsat 16°E – 11471 H 30000

Ziggo Sport Select HD Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

Diema Sport 2 Bulgaria

AzerSpace 45°E – 12520 V 30000

Hellas Sat 39°E – 12565 H 30000

Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000

BulgariaSat 2°E – 12418 H 30000

Eurosport Romania

Thor 1°W – 11747 H 28000

Premier Sport HD Slovakia

Eutelsat 16°E – 11324 V 30000

Thor 1°W – 12169 H 30000

Thor 1°W – 12245 H 30000

Setanta Sports Ukraine

Hotbird 13°E – 10949 V 29900

V Sport Jalkapallo HD Finland

Thor 1°W – 11278 V 25000

V Sport Premium HD Sweden

Thor 1°W -10809 V 25000

TV2 Sport HD Premium Norway

Thor 1°W – 10747 H 25000

Sky Sports Premier League UK

Astra 28°E – 12266 H 27500

Astra 28°E – 12207 V 27500

Sky Sports Main Event UK

Astra 28°E – 12207 V 27500

Astra 28°E – 12012 V 27500

Star Sports Select 1 HD

NSS 95°E – 12729 H 32700

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليدز يونايتد ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليستر سيتي وبيرنلي والقنوات الناقلة

المصادر / فيس بوك + مواقع الكترونية