مواعيد مباريات الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة اليوم السبت 25-9-2021

تقام اليوم السبت 25 – 9 – 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة تشيلسى ضد مانشستر سيتي ومباراة برينتفورد ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى.
مواعيد مباريات الدورى الانجليزى والقنوات الناقلة
تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
إيفرتون X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD
ليدز يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي X بيرنلي – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 1 HD Premium
واتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 2 HD Premium
برينتفورد X ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم
فيما يلي القنوات الناقلة المفتوحة عبر الشيرنج و البيس و المجانية لمباريات اليوم في الدوري الانجليزي .
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الانجليزي
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة
تقديم قمة الدوري الإنجليزي الممتاز🏴 | السبت 25 /09 / 2021
تشيلسي ✘ مان سيتي
11:30 غرينتش – نواكشوط 🇲🇷
12:30 الجزائر 🇩🇿 – تونس 🇹🇳 – الرباط 🇲🇦
13:30 القاهرة 🇪🇬 – طرابلس 🇱🇾 – الخرطوم 🇸🇩
14:30 مكة المكرمة 🇸🇦 – القدس الشريف 🇵🇸 – الدوحة 🇶🇦 – بغداد 🇮🇶
15:30 مسقط 🇴🇲 – أبوظبي 🇦🇪
الملعب : ستامفورد بريدج – لندن | إنجلترا 🏴
الجولة السادسة | مباراة الذهاب
قنوات ناقلة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط :
BeiN SPORTS 1 Premium Arabia
beiN 4K Arabia
تعليق : رؤوف خليف
القنوات الناقلة
الشيرنج :
RMC Sport 1 HD France
Eutelsat 5°W – 11137 V 29950
Canal+ Sport HD France
Astra 19°E – 12012 V 29700
Eutelsat 5°W – 12648 V 29500
Canal + Sport HD Poland
Hotbird 13°E – 11278 V 27500
Sport TV1 Portugal
Hispasat 30°W – 12246 H 27500
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Hispasat 30°W – 12476 H 27500
Dazn 1 Spain
Astra 19°E – 10729 V 22000
Astra 19°E – 10788 V 22000
S Sport HD Turkey
Türksat 42°E – 12188 V 27500
Sky Sport 1 Germany
Astra 19°E – 11914 H 27500
Astra 19°E – 12032 H 27500
Sky Sport 1 Austria
Astra 19°E – 11171 H 22000
Astra 19°E – 11758 H 27500
Super Sport 2 HD Albania
Eutelsat 16°E – 10845 H 30000
SportKlub 1 HD Croatia
Eutelsat 16°E – 11595 H 27500
Eutelsat 16°E – 11554 V 30000
Eutelsat 16°E – 11471 H 30000
Sport Klub 1 HD Serbia
Eutelsat 16°E – 11011 V 27500
Eutelsat 16°E – 11471 H 30000
Ziggo Sport Select HD Netherlands
Astra 23°E – 12129 V 29900
Diema Sport 2 Bulgaria
AzerSpace 45°E – 12520 V 30000
Hellas Sat 39°E – 12565 H 30000
Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000
BulgariaSat 2°E – 12418 H 30000
Eurosport Romania
Thor 1°W – 11747 H 28000
Premier Sport HD Slovakia
Eutelsat 16°E – 11324 V 30000
Thor 1°W – 12169 H 30000
Thor 1°W – 12245 H 30000
Setanta Sports Ukraine
Hotbird 13°E – 10949 V 29900
V Sport Jalkapallo HD Finland
Thor 1°W – 11278 V 25000
V Sport Premium HD Sweden
Thor 1°W -10809 V 25000
TV2 Sport HD Premium Norway
Thor 1°W – 10747 H 25000
Sky Sports Premier League UK
Astra 28°E – 12266 H 27500
Astra 28°E – 12207 V 27500
Sky Sports Main Event UK
Astra 28°E – 12207 V 27500
Astra 28°E – 12012 V 27500
Star Sports Select 1 HD
NSS 95°E – 12729 H 32700
موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقنوات الناقلة
موعد مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا والقنوات الناقلة
موعد مباراة ليدز يونايتد ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة
موعد مباراة ليستر سيتي وبيرنلي والقنوات الناقلة
المصادر / فيس بوك + مواقع الكترونية
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