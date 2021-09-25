إعلان قائمة فرسان المتوسط أمام الفراعنة في تصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب خافيير كليمنتي، قائمة فرسان المتوسط المُستدعاة لمواجهة مصر ضمن الجولتيْن الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة عودة لاعب الوسط، المعتصم المصراتي، المحترف في صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي، وذلك بعد غيابه عن المواجهتيْن السابقتيْن أمام الغابون وأنغولا، ولم تشهد القائمة أي تغييرات أخرى، حيث عرفت قائمة فرسان المتوسط تواجد 27 لاعبًا، من بينهم كلّ اللاعبين الذين حضروا مواجهتيْ الجولتيْن الأولى والثانية.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني معسكرًا تحضيريًا في أنطاليا التركية من 27 من سبتمبر الجاري وحتى الثالث من أكتوبر المقبل قبل مواجهة مصر في الإسكندرية.

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