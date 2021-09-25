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الأهلي طرابلس يدخل معسكرًا تحضيريًا في القاهرة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُغادر بعثة الأهلي طرابلس إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر استعدادي تحضيراً لمواجهة بيشارا يونايتد التنزاني، إضافةً إلى انطلاق الدوري الممتاز في أكتوبر المقبل.

وسيكون المدرب الفرنسي بيرنارد سيموندي وكل لاعبي الفريق متاحين خلال المعسكر الذي سينطلق فور وصول البعثة إلى القاهرة.

وسيَتواصل معسكر الأهلي طرابلس حتى التاسع من أكتوبر المقبل، حيث يخوض الأهلي طرابلس العديد من المباريات الودّية الاستعدادية؛ للدخول في مرحلة انطلاق الموسم الجديد، وخوْض مباراة الدور التمهيدي الثاني من مسابقة الكونفدرالية بمواجهة بيشارا يونايتد مارا التنزاني، ذهابًا خارج أرضه، وإيابًا على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

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قناة 218 الليبية

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