الأهلي طرابلس يدخل معسكرًا تحضيريًا في القاهرة

تُغادر بعثة الأهلي طرابلس إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر استعدادي تحضيراً لمواجهة بيشارا يونايتد التنزاني، إضافةً إلى انطلاق الدوري الممتاز في أكتوبر المقبل.

وسيكون المدرب الفرنسي بيرنارد سيموندي وكل لاعبي الفريق متاحين خلال المعسكر الذي سينطلق فور وصول البعثة إلى القاهرة.

وسيَتواصل معسكر الأهلي طرابلس حتى التاسع من أكتوبر المقبل، حيث يخوض الأهلي طرابلس العديد من المباريات الودّية الاستعدادية؛ للدخول في مرحلة انطلاق الموسم الجديد، وخوْض مباراة الدور التمهيدي الثاني من مسابقة الكونفدرالية بمواجهة بيشارا يونايتد مارا التنزاني، ذهابًا خارج أرضه، وإيابًا على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية