اختتام منافسات بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال

اختتمت منافسات بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال لفئتيْ الناشئين والكبار، التي أُقيمت في مدينة طرابلس بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية، خلال يوميْ 22و23 سبتمبر الجاري، بمشاركة سبعة أندية هي “اتحاد الشرطة، وسعاية أبديري، الظهرة، السويحلي، أبوسليم، الوداد، والشموع” .

وشارك في منافسات الناشئين 48 رياضيًا، وحصل على الترتيب الأول فيها نادي اتحاد الشرطة الرياضي، الذي شارك في البطولة بعشرة رياضيين؛ ليتمكن من تصدر الترتيب بمجموع 247 نقطة.

أما فئة الكبار؛ فقد ضمّت 50 رياضيًا، وحصل أيضًا نادي اتحاد الشرطة على الترتيب الأول فيها برصيد 249 نقطة، وفي الترتيب الثاني؛ جاء نادي السويحلي برصيد 247 نقطة.

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