كليمنتي يستدعي 27 لاعبا لمباراتي مصر

اختار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم خافير كليمنتي سبعة وعشرين لاعبا لمباراتي مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم قطر ألفين واثنين وعشرين.

قائمة كليمنتي شهدت عودة محترف سبورتينيغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي الذي غاب في مباراتي الجولة الأولى والثانية أمام المنتخب الغابوني والأنغولي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الجولات الأولى من الدوري البرتغالي.

هذا ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرا تحضيريا بتركيا يوم الثلاثاء القادم بمدينة أنطاليا استعدادا لمواجهة مصر في الثامن من شهر أكتوبر بالإسكندرية.

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