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“عقوبة إدارية” تضع فيرستابن في المركز الأخير لسباق روسيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سينطلق سائق ريد بول الهولندي، “ماكس فيرستابن” من المركز الأخير لسباق جائزة روسيا الكبرى المرحلة الـ15 من بطولة العالم للفورمولا1.

ويأتي انطلاق السائق الهولندي من المركز الأخير، وذلك بعد تبديل مُحرك سيارته خلال التجارب الرسمية على حلبة “سوتشي”، ليقرر المنظمون للسباق معاقبته بعد اعتباره مسؤولاً عن الحادث الذي حدث بينه وبين البريطاني “لويس هاميلتون” سائق فريق مرسيدس.

وسيكون فيرستابن إلى جانب كلٍّ من شارل لوكلير سائق فريق فيراري في المراكز الأخيرة، بعد العقوبة المُسلطة عليهما، فيما سيكون هاميلتون أمام فرصة لتقليص الفارق مع السائق الهولندي في صدارة الترتيب العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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