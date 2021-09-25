الزياني مديرا فنيا للفريق الأول بنادي شمال بنغازي

بنغازي 25 سبتمبر 2021 (وال) -تمت صباح اليوم السبت، مراسم توقيع العقود الفنية والإدارية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم لنادي شمال بنغازي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بصالة اجتماعات النادي، وبحضور رئيس مجلس الإدارة السيد علي بوفراج.

وجاءت العقود الموقعة كالتالي: محمود الزياني مديرا فنيا للفريق، الأول محمد حسين مساعدا للمدرب، فائق بالة مدربا للحراس. يشار أن مدة العقود تستمر موسما كاملا قابلة للتجديد، وتنطلق تدريبات الفريق مع الطاقم الجديد ابتداءا من مساء اليوم السبت فوق أرضية ملعب النادي.(وال بنغازي) ف ح / س خ.

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