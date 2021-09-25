البافاري يعزز صدارة البوندسليغا

واصل بايرن ميونيخ صدارة البوندسليغا بفوزه خارج أرضه على غرويتر فورث بــ3 أهداف مقابل هدف وحيد، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح المخضرم “توماس مولر” باب التسجيل بأول أهداف الفريق البافاري منذ الدقيقة 10، وأضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 31 من تسديدة أرضية، وفي الشوط الثاني سجل سيباستيان غريشييك التقدم بالهدف الثالث في مرمى فريقه بحلول الدقيقة 68، وسجل سيدريك إيتن الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبل نهاية الوقت الأصلي بــ3 دقائق من كرة رأسية، لينفرد الفريق البافاري بالصدارة بــ16 نقطة، فيما واصل “غرويتر فورث” نتائجه السلبية هذا الموسم بتواجده في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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