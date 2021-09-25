أنشيلوتي “عرّاب” عودة الملكي للتألق بداية الموسم

تقرير 218

عاد البياض الناصع ليفرش بساطاً في رحلة استعادة المجد المحلي والأوروبي في المرحلة الأولى من الموسم، غزارة في الأهداف وتطور ملحوظ في مستوى لاعبين لم نكن نراه إلا تحت صافرات الاستهجان.

مدرب أجبر الجميع على الصمت بنتائجه وتكتيكه بعد العودة إلى البيت الملكي مجددا، العملاق الأبيض وبعد الميركاتو الصيفي الذي سرّح خلاله عدداً من اللاعبين دون التعويض، لم يتوقع خلاله أشد المتفائلين ظهور الفريق بهذا الشكل الذي يُرعب الخصوم، على غرار سداسية الملكي في شباك مايوركا والتي شهدت تألق ماركو أسينسيو بتسجيله أول هاتريك في مسيرته الكروية؛ ما جعل الفريق ينفرد بالصدارة ولو بفارق ليس بالكبير عن الجار وحامل اللقب أتلتيكو مدريد.

على مستوى الليغا، 21 هدفاً في 6 مباريات وتلقى 8 أهداف، ما يُفسّر نجاعة هجومية أشد فتكاً من أي وقت مضى، يقودها المسؤول الأول عن إسعاد مادريديستا العالم، كريم العطاء والتسجيل والصناعة والتمرير.

بنزيما أصبح أول لاعب في القرن الــ21 يشارك في 15 هدفاً في أول 6 مباريات في الليغا، بتسجيله 8 أهداف وصناعة 7 لزملائه، كما تجرّد خط الدفاع المدريدي بعد خروج الثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران بشكل واضح، ويحاول أنشيلوتي إخفاءه، وعمل يستوجب تطويره بشكل كبير لحماية عرين الحارس تيبو كورتوا، خصوصاً مع زخم المباريات الكبرى الفترة المقبلة.

لمسات المدرب كارلو أنشيلوتي اتّضحت وانكشفت فيها بعض العيوب مع بداية الموسم القوي للميرينغي، عمل كبير في انتظار الفريق مهما كانت ألوان المنافسين في مستقبل الموسم.

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