أول خسارة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

خسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى النادي هزيمته في الوقت القاتل، إذ تمكن أستون فيلا من تحقيق الانتصار بعدما سجل نجم الفريق كرونتي هاوس قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وأضاع البرتغالي برونو فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز السابع فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الترتيب ولكل منهم 13 نقطة.

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