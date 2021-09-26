“مدافع كرواتي” يعزز تشكيلة الاتحاد المصراتي.. وصفقات جديدة على الطريق

أعلن الاتحاد المصراتي تعاقده مع المدافع الكرواتي سيباستيان أنتيتش لموسم واحد حتى نهاية الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الثلاثين عاماً إلى الاتحاد المصراتي بطلب من المدرب الصربي برانكو سميليانيتش الذي سيقود الفريق هذا الموسم.

وخاض أنتيتش العديد من التجارب في الملاعب العربية مع كل من سحاب الأردني ومسمير القطري إضافة إلى القوة الجوية والكرك العراقيين كما لعب مع أتيرد الكازاخي ودنس زفيرتش الكرواتي.

ومن المنتظر أن يبرم الاتحاد المصراتي العديد من الصفقات الجديدة تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد كما سيبدأ مرحلة الاستعدادات الثانية بمعسكر خارجي.

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