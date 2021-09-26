نابولي يطمح لتحقيق انتصاره السادس على التوالي.. في الكالتشيو

سيكون نابولي أمام فرصة لتحقيق انتصاره السادس على التوالي عندما يستقبل كالياري على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسيبحث نابولي بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي عن تحقيق أفضل انطلاقة للفريق في السيريا آ والارتقاء إلى الصدارة مجدداً أمام ميلان.

وحقق البارتينوبي انطلاقة قوية هذا الموسم بعد خمس انتصارات متتالية ما جعله يجني خمس عشرة نقطة بالعلامة الكاملة.

ويعد فريق الجنوب الإيطالي هذا الموسم الأفضل دفاعياً حيث استقبل هدفين فقط خلال المباريات الخمس الماضية.

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