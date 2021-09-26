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صالات القوة البدنية تشهد إقبالا واسعا من شباب بني وليد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مختلف الصالات الرياضية المغلقة داخل مدينة بني وليد إقبالا كبيرا من فئة الشباب خلال فترة الصيف، بهدف ممارسة الرياضة والاستمتاع بأوقات الفراغ.

وتقدم صالات بناء الأجسام عروضا متنوعة لاستقطاب الشباب، وهو ما يعد أمرا إيجابيا لاستغلال طاقاتهم بما ينفعهم من ممارسة الرياضة، بدلا من هدرها في أمور أخرى لا تنفع.

ومن أبرز هذه الصالات صالة “ابناء أشليدة” التي توفر جميع الإمكانات للمشتركين، من ناحية الآلات الرياضية والمكملات الغذائية.

وقال مشرف الصالة “علي اشليدة” إن الصالات، خاصة في بني وليد، في تطور مستمر، وفيها معدات بمواصفات عالمية وتتيح الفرصة للراغبين بالاشتراك بسعر لا يتجاوز 100 دينار شهريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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