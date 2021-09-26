مانشستر سيتي يحسم قمة “ستامفورد بريدج”

حسم مانشستر سيتي قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه خارج أرضه على مضيفه تشيلسي، بهدف دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

وسجل البرازيلي غابرييل خيسوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والخمسين من زمن المباراة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تغيرت من قبل المدافع الألماني أنطونيو روديغر، وحاول البلوز تسجيل التعادل في أكثر من مناسبة، وكانت له العديد من الفرص المحققة للتسجيل عبر هدافه روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتاً متساوياً مع تشيلسي الذي تراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.

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