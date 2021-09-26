لاتسيو يحسم ديربي “ديلا كابيتالي”

حسم لاتسيو قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، بفوزه على غريمه وجاره روما بـ3 أهداف مقابل 2 في ديربي العاصمة الإيطالية.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 10 بعد رأسية لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد عرضية من فيليبي أندرسون، وأضاف لاعب روما السابق بيدرو رودريغيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض، مستغلاً تمريرة تشيرو إيموبيلي.

وقلّص مدافع روما روجير إيبانيز الفارق في الدقيقة 41 من كرة رأسية، قبل أن يضيف لاتسيو الهدف الثالث بواسطة فيليبي أندرسون بعد عمل هجومي منظم، وقلّص روما الفارق مجدداً في الدقيقة 69 عبر غوردان فيرتو من علامة الجزاء، ليرفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تلقى روما الخسارة الثانية له هذا الموسم ليتواجد في المركز الرابع بـ12 نقطة.

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