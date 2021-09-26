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“موهبة برشلونة” يعود للملاعب ويُسجل أمام ليفانتي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد برشلونة توازنه بعد فوزه على ليفانتي بـ3 أهداف دون مقابل، على ملعب كامب نو ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وافتتح ممفيس ديباي أول أهداف البلوغرانا منذ الدقيقة 7 من علامة الجزاء، وأضاف مواطنه الهولندي فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 14، واختتم أنسو فاتي الثلاثية في الوقت بدل الضائع من المباراة، وشارك فاتي لأول مرة منذ قرابة 9 أشهر بسبب الإصابة.

وبعد هذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، مع تبقي من مباراة مؤجلة له، فيما توقف ليفانتي في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.

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قناة 218 الليبية

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