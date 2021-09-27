“المواصلات” تتابع بنود اتفاقية النقل البرّي مع مصر

تابع وكيل وزارة المواصلات “فضل الله الشلوي”، تنفيذ إجراءات الاتفاقية الليبية المصرية فيما يخص النقل البرّي.

ورشح عن اجتماع ترأّسه “الشلوي”، الاتفاق على تشكيل لجنة لزيارة المنفذ البرّي امساعد، وحصر وتحديد إجراءات الدخول عبر المنفذ من رسوم، ومقابل خدمات، والعمل من خلال الاتفاقية على توحيد الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية في الاتفاق مع الجانب المصري، لتفعيل الاتفاقية الليبية المصرية والتي وُقّعت في الزيارة الأخيرة لرئيس وأعضاء حكومة الدبيبة لمصر.

وحضر الاجتماع بالخصوص أحمد بووذن رئيس مصلحة النقل البرّي، والطاهر المحمودي مدير مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ومدير إدارة الفروع بمصلحة الطرق والجسور محمد الهاشمي.

يُشار إلى أن الحكومة وقّعت الشهر الحالي 13 اتفاقية تعاون مع مصر، بقيمة إجمالية بلغت 147 مليار دينار ليبي، ما يعادل 33 مليار دولار أمريكي، في مجالات النقل والمواصلات والجسور والطاقة.

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