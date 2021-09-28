نقابة الإعلاميين الرياضيين تعيد تشكيل بعض لجانها الإدارية

بنغازي 28 سبتمبر 2021 (وال) أصدر مساء أمس الإثنين الموافق لتاريخ 27/9/2021 مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، عدة قرارات بشأن إعادة تشكيل عدة لجان إدارية لفروع النقابة في كل من، طرابلس وبنغازي ومصراتة ودرنة ، على أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها.

وجاءت القرار رقم 11 لسنة 2021 كالتالي : لجنة الإدارة بفرع مدينة درنة ، سراج الجازوي رئيسا، يونس الرفادي نائبا، وعضوية كل من أنس بن عمران ، صالح العوامي، إبراهيم زايد، وسفيان المزيني.

القرار رقم 12 لسنة 2021 لجنة الإدارة لفرع النقابة بطرابلس: محمود جبران رئيسا، فتحي الإمام نائبا، وعضوية كل من علي العزابي ، الناجح ضو، سلمى همل، غادة القعيد، وليد البكوش، وكمال بهيث.

القرار رقم 13 لسنة 2021 لجنة الإدارة بفرع مصراتة: محمود المجعوك رئيسا، خليل اعبيد نائبا، وعضوية كل من حسين شقرون ، عبدالسلام عبسي، مصطفى الصليل ، ومحمود البوسيفي.

القرار رقم 14 لسنة 2021 لجنة الإدارة لفرع بنغازي نزار المتجول رئيسا، محمد الدرسي نائبا، وعضوية عبدالرؤوف الجيلاني، أمينة الرملي، محمد ظافر، عمران الكاديكي، زينب المسلاتي، وناصر الفرجاني.(وال ـ بنغازي ) ف ح / ك و

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