أواسط قدم الأهلي ينضمون إلى الفريق الأول فنيا وإداريا

بنغازي 28 سبتمبر 2021 (وال) صدر عن مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي مساء أمس الموافق لتاريخ 27/9/2021، القرار رقم 29 لسنة 2021، بشأن ضم فريق أواسط كرة القدم بالنادي إلى الفريق الأول من الناحيتين الفنية والإدارية على أن يتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار.

يأتي هذا القرار، بناء على الخطة الفنية الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة، ولأول مرة في تاريخ النادي من أجل تطوير قطاع كرة القدم بالنادي، والاستفادة من المواهب الصغيرة واستثمارها والدفع بها الفريق الأول.(وال ـ بنغازي) ف ح / ك و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال