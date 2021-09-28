الأهلي طرابلس يباشر تدريباته في القاهرة

باشر الأهلي طرابلس تدريباته في القاهرة؛ استعداداً لملاقاة بيشارا مارا يونايتد التنزاني، ضمن الدور التمهيدي الثاني من مسابقة الكونفدرالية.

وخاض الأهلي تدريباته الجماعية المغلقة، بقيادة مدربه الفرنسي برنارد سيموندي، وبمشاركة العديد من اللاعبين باستثناء المشاركين مع المنتخب الوطني في المعسكر التحضيري في تركيا.

وشارك كلٌّ من وسام أبو سنينة إضافةً إلى صالح الطاهر ومنصور رزق وبدر حسن، في التحضيرات التي ستَتواصل إلى التاسع إلى التاسع من أكتوبر، ويخوض فيها الفريق العديد من المباريات الودّية التحضيرية.

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