لجنة الـ”22″ تقدّم مسودة القانون الجديد لوزارة الرياضة

قدمت لجنة الـ”22″ مسودة قانون الرياضة نتائج عملها إلى وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي؛ تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المعنية بإقرار القوانين.

ونظمت بديوان الوزارة، مساء الثلاثاء، احتفاليةً رياضيةً، بحضور “الجويفي”، الذي أعرب عن شكره لجهود اللجنة المعدة للقانون.

من جهته، أشاد وكيل وزارة الرياضة جمال بونوارة، في كلمته، بعمل اللجنة طيلة المدة الماضية، مثنياً على مجهوداتهم المبذولة طيلة الفترة الماضية.

وقدم رئيس اللجنة محمد بودبره، شرحاً تفصيلياً حول سير اللجنة وكيفية عملها في إنجاز التكليفات والمهام.

وتحتوي المسودة، بحسب الوزارة، علي 39 صفحةً و199 مادةً وثمانية أبواب و33 فصلاً، فيما استغرقت عملية إعدادها 118 يوماً.

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