الأخضر يبدأ تحضيراته في معسكر خارجي  بالإسكندرية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

دخل فريق الأخضر الأول لكرة القدم معسكر تحضيري بمدينة الإسكندرية المصرية .

وكانت بعثة فريق الأخضر قد وصلت لمدينة الإسكندرية المصرية مساء أمس الإثنين عبر مطار برج العرب في رحلة انطلقت من مطار الأبرق على متن طائرة خاصة .

ويأتي هذا المعسكر استعدادا لاستحقاقات الفريق المقبلة خاصة منافسات الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا .

ونجحت إدارة نادي الاخضر في إبرام عدد من الانتدابات المميزة أهمها التعاقد لاعب الوسط المخضرم “صهيب بن سليمان” لاعب الاتحاد سابقًا والتونسي “مهند الوذرفي” لاعب الإفريقي التونسي وقلب الدفاع المالي “محمد تراوري” .

وقدم الأخضر أداء ممتاز الموسم الماضي حيث تأهل لرباعي التتويج لأول مرة في تاريخه وخسر أمام الأهلي طرابلس 1-2 .