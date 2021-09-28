وزير الرياضة يستلم مسّودة قانون الرياضة في ليبيا

طرابلس 28 سبتمبر 2021 (وال)- تسلم وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الشفيع الجويفي الثلاثاء، مسّودة مشروع قانون الرياضة؛ بعد إنجازها من قبل اللجنة المكلفة كأول قانون رياضة مجمع في تاريخ ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء حضره؛ كلا من وكيل ديوان الوزارة السيد جمال أبو نوارة، وعدد من النواب وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المسودة، حيث استلم السيد الوزير مسّودة وثيقة القانون في لقاء تناول الملامح العامة لمشروع القانون.

وأوضح رئيس لجنة إعداد المسودة السيد محمد أبو دبرة، أن اللجنة قدمت جهد وعمل كبير في وقت قياسي، للوصول إلى النسخة النهائية، وذالك بعد أن تم إضافة بعض التعديلات والتوافق عليها مابين أعضاء اللجنة، حتى وصل إلى نسخته النهائية.

وأشاد السيد الوزير خلال مراسم الاستلام، بأعمال اللجنة والجهود التي بذلتها في إعداد مسودة القانون، والتي توّجت في ختام أعمالها بهذه الوثيقة؛ كأول قانون رياضة مجمع في تاريخ ليبيا.

وأشار السيد الوزير إلى لقاء مرتقب مع رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، لتسليمه مسّودة قانون الرياضة، وذلك لاعتمادها رسميًا من قبل مجلس النواب الليبي. (وال) ف م/ ر ت

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