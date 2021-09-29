في الدقيقة 90.. “الميرينغي” يسقط أمام “شيريف” ويفقد صدارة المجموعة

خسر فريق ريال مدريد الإسباني، أمام ضيفه فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، بنتيجة هدفيْن مقابل هدفٍ واحدٍ، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل الضيوف أولاً، بحلول الدقيقة 25 عن طريق اللاعب ياخشيبوف، وعدّل كريم بنزيما نتيجة المباراة بحلول الدقيقة 65، ونجح فريق شريف تيراسبول من تسجيل هدف الفوز في وقت قاتل، عند الدقيقة الـ90 بأقدام اللاعب سيباستيان ثيل.

ورفع “شيريف”، بفوزه التاريخي على الميرينغي، رصيده إلى ست نقاط مكّنته من تصدّر المجموعة، بينما تجمّد رصيد ريال مدريد عند ثلاث نقاط، في الوصافة.

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