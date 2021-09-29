للمرة الثانية على التوالي .. بالميراس يصل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس

بلغ حامل اللقب بالميراس البرازيلي نهائي مسابقة كوبا ليبرتادورس بتعادله مع مواطنه أتلتيكو مينيرو بهدف لمثله في إياب نصف النهائي، مستفيداً من التعادل ذهاباً دون أهداف على ملعبه.

وافتتح إدواردو فارغاس أول أهداف المباراة لأتلتيكو مينيرو في الدقيقة 52، وعدّل بالميراس النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق دودو، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله؛ ليصل بالميراس لمشهد الختام من المسابقة للمرة الثانية على التوالي.

وينتظر بالميراس المتأهّل من مواجهة برشلونة جواياكويل الإكوادوري وفلامينغو البرازيلي، حيث حسم الفريق البرازيلي موقعة الذهاب بثنائية.

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