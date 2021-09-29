إنتر يواصل تعثره في أبطال أوروبا

تعادل إنتر الإيطالي، خارج أرضه، أمام شاختار دونتسيك الأوكراني دون أهداف، على ملعب أولمبيسكي في العاصمة كييف، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا .

وحاول إنتر، في الشوط الأول، بصورة ليست بالخطيرة، فيما كان أصحاب الأرض هم الأخطر، عبر البرازيلي سولومون، الذي هدد مرمى الحارس سمير هندانوفيتش.

ولم يفلح بطل إيطاليا، خلال الشوط الثاني، في الوصول إلى شباك شاختار، رغم تغيير الخط الهجومي بدخول خواكين كوريا وأليكسيس سانشيز .

وحصل إنتر على أول نقطة له في المجموعة، بعد خسارته خلال الجولة الأولى أمام ريال مدريد، فيما تساوى معه شاختار برصيد النقاط نفسه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية