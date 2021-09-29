“ميسي” يقود سان جيرمان لحسم موقعة السيتي

حسم باريس سان جيرمان قمة الجولة الثانية من المجموعة الأولى أمام ضيفه مانشستر سيتي بهدفيْن دون ردٍّ، على ملعب بارك دي فرانس في العاصمة الفرنسية.

وافتتح لاعب الوسط السنغالي إدريسا غايي أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية في الزاوية الصعبة بالقرب من الحارس إيدرسون مورايس، وأضاف النجم ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد عمل فردي رائع ليسجل أول أهدافه مع الفريق منذ انضمامه إليه قادماً من برشلونة.

وحقق سان جيرمان انتصاره الأول بعد التعادل مع كلوب بروج ليصل للنقطة الرابعة فيما توقف مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المرتبة الثالثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية