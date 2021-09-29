نادي الرمال للرياضات البحرية يجري معسكرا تحضيريا

دخل فريق نادي الرمال للشراع والألعاب البحرية معسكراً تحضيرياً بمنطقة أبي كماش منذ العشرين من سبتمبر الحالي، وذلك استعدادا للبطولات المحلية والمشاركة في المحافل الدولية.

استقطب المعسكر أيضاً رياضيين جدد من مواليد 2008 و2009 و2010 من أجل صقلهم وتطويرهم في الرياضات البحرية.

وقد أصبح الاهتمام بالناشئين واقامة المعسكرات بشكل منتظم تمهيداً للحضور المحلي وكذلك الدولي، من أهم خطط عمل القائمين على نادي الرمال للشراع والألعاب البحرية.

ويعتبر نادي الرمال من أبرز الأندية في الرياضات البحرية على مستوى ليبيا في تطوير الناشئين.

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