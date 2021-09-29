المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في تركيا استعدادًا لمواجهة مصر

انطلقت تدريبات منتخب فرسان المتوسط في مدينة أنطاليا التركية؛ استعداداً لموقعة الفراعنة، في برج العرب، لترتفع وتيرة التحضيرات للمواجهة الحاسمة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ووصلت كتيبة المدرب الإسباني خافيير كليمنتي المكوّنة من اللاعبين المحليين، إلى تركيا، لإقامة التحضيرات، في انتظار التحاق اللاعبين المحترفين قبل موعد المباراة ببضعة الأيام.

ولم تشهد قائمة “كليمنتي” في هذا التجمع، أي تغييرات، إذ تمسّك بالمجموعة الأولى التي تمكنت من تحقيق انتصاريْن على التوالي أمام الغابون وأنغولا، على الرغم من مطالبة الشارع الرياضي بإقناع بن علي بالعدول عن قراره بالاعتزال واستدعاء اسماعيل التجاوري؛ إلا أن الخبير الإسباني تمسّك بأفكاره وآرائه، وجدّد الثقة في المجموعة الأولى.

ويرى محللون أن التركيز على قمة منتخبيْ ليبيا ومصر في الإسكندرية والعودة بنتيجة إيجابية؛ سيكون مفتاح مباراة الإياب بملعب شهداء بنينا يوم 11 من أكتوبر المقبل

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