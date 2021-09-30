المنتخب الوطني يرفع وتيرة استعداداته قبل مواجهة الفراعنة

يواجه المنتخب الوطني نظيره المصري، يوم الثامن من شهر أكتوبر، في ختام مرحلة الذهاب للمجموعة السادسة، حيث سيَخوض المنتخبان المباراة الأصعب لهما في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وستكون مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا، بعد ثلاثة أيام من اللقاء الأول يوم 11 من أكتوبر.

بعثة المنتخب الوطني؛ تستعدّ حالياً في معسكر مغلق في مدينة أنطاليا التركية، من المقرر أن يتواصل المعسكر حتى قبل موعد المباراة المرتقبة أمام الفراعنة في الإسكندرية.

وقد أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني عن القائمة النهائية للمباراة، والتي كان الفرق الوحيد فيها عن قائمة مباراتيْ الغابون وأنغولا؛ هو عودة محترف سبورتنغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي.

في الجهة المقابلة، دعم الاتحاد المصري منتخبه بقيادة فنية مخضرمة في عالم التدريب، حيث عُين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للفراعنة، تحضيراً لمباراتيْ ليبيا.

وأعلن الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي، عن قائمة منتخب الفراعنة التي ضمت 24 لاعباً من المحليين بالإضافة إلى تسعة محترفين وتم استبعاد ثمانية لاعبين من قائمة المدرب المُقال حسام البدري.

وفي أول تصريحٍ له؛ قال “كيروش” إنه شاهد مباريات المنتخب الوطني، وعبّر عن إعجابه بقوة فرسان المتوسط، كما طلب من لاعبيه التركيز من أجل الفوز في كل مباراة متبقية في التصفيات.

وقدم الاتحادان الليبي والمصري طلبًا للاتحاد الأفريقي بإقامة المبارتيْن أو إحداهما بحضور الجمهور، ولكن “الكاف” رفض هذا الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من مباراتيْن، بفارق نقطتيْن عن مصر صاحبة الوصافة، وتواجَه المنتخبان 20 مرة عبر التاريخ، فاز الفراعنة في 13 منها، مقابل أربع مباريات لفرسان المتوسط، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية