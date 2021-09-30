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الأخضر يُواصل تحضيراته للموسم الجديد في القاهرة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواصل الفريق الأول لنادي الأخضر تحضيراته للموسم الجديد، في معسكره المغلق في العاصمة المصرية القاهرة، بقيادة مدربه التونسي سمير شمام.

وحضر جلُّ لاعبي فريق الأخضر التدريبات، بمن فيهم اللاعبون الجُدد والمحترفون، وتم التركيز في التدريبات على ترقية العامل البدني للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة نادي الأخضر نجحت في إبرام صفقاتٍ عدة؛ كان أبرزها ضم لاعب الوسط صهيب بن سليمان قادمًا من نادي الاتحاد، والمحترف التونسي مهند الوذرفي لاعب نادي الأفريقي، بالإضافة إلى المحترف المالي محمد تراوري.

يُذكر أن فريق الأخضر، تمكّن، في الموسم الماضي، من التأهل للدور الرباعي، بعد تصدّره المجموعة الأولى، إلا أنه فشل في بلوغ النهائي، بعد خسارته أمام الأهلي طرابلس.

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قناة 218 الليبية

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