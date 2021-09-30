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ليفاندوفيسكي يواصل كتابة التاريخ والتسجيل في أبطال أوروبا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه دينامو كييف الأوكراني بخماسية دون ردٍّ، على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

النجم البولندي، روبرت ليفاندوفيسكي؛ افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 12، وعزّز بالهدف الثاني في الدقيقة 27، وأضاف سيرجي غنابري الهدف الثالث في الدقيقة 68، وسجّل ليروي ساني الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة 74، قبل أن يختتم الكاميروني تشوبو موتينغ الخماسية قبل النهاية بثلاث دقائق.

ورفع البايرن، بهذا الفوز، رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، فيما توقف دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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قناة 218 الليبية

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