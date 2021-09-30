برشلونة يتعرض للخسارة الثانية على التوالي في الأبطال

تعرض برشلونة للهزيمة الثانية على التوالي عندما خسر أمام مضيفه بنفيكا بثلاثية دون مقابل على ملعب دا لوش ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة .

ولم يمهل الفريق البرتغالي الضيف سوى ثلاث دقائق فقط لافتتاح أهداف المباراة عبر داروين نونيز بعد مجهود فردي من الجهة اليسرى، وأضاف رافا سيلفا الهدف الثاني لنسور بنفيكا في الدقيقة التاسعة والستين بعد أرتباك دفاعي واضح.

وعاد داروين نونيز لإضافة الثنائية في الدقيقة التاسعة والسبعين من علامة الجزاء، وتعرض إريك غارسيا للطرد قبل النهائية بثلاث دقائق من نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة تجرع برشلونة الخسارة الثانية على التوالي بنفس النتيجة ليبقى في المركز الأخير من المجموعة .

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