الاتحاد الليبي يعلن موعد انتهاء فترة الانتقالات

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن فترة تسجيل اللاعبين في الدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم 2021-2022.

وحدد الاتحاد الليبي موعد انتهاء فترة الانتقالات الحالية يوم 21 من شهر أكتوبر، بينما ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ليبيا، اعتباراً من 3 يناير القادم حتى الـ31 من الشهر نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الدوري الليبي الممتاز سينطلق يوم الـ22 من شهر أكتوبر، بحسب إعلان الاتحاد، الذي أقر أيضاً بالسماح لكل الأندية المشاركة في الدوري بتسجيل اللاعبين الأجانب الحاملين لجنسية إحدى دول شمال أفريقيا، كما لو أنهم لاعبون محليون.

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