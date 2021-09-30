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الاتحاد الليبي يعلن موعد انتهاء فترة الانتقالات

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن فترة تسجيل اللاعبين في الدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم 2021-2022.

وحدد الاتحاد الليبي موعد انتهاء فترة الانتقالات الحالية يوم 21 من شهر أكتوبر، بينما ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ليبيا، اعتباراً من 3 يناير القادم حتى الـ31 من الشهر نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الدوري الليبي الممتاز سينطلق يوم الـ22 من شهر أكتوبر، بحسب إعلان الاتحاد، الذي أقر أيضاً بالسماح لكل الأندية المشاركة في الدوري بتسجيل اللاعبين الأجانب الحاملين لجنسية إحدى دول شمال أفريقيا، كما لو أنهم لاعبون محليون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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