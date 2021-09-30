بشعار “قورينا إشراقة الشمس”.. اختتام مهرجان شحات السياحي

اختتمت، مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان شحات السياحي الذي انطلق قبلها بيوم تحت شعار “قورينا إشراقة الشمس”، بمشاركة كوكبة من الفرسان الشعبيين وفوج من الكشافة والهلال الأحمر بشحات، وفرق الفنون الشعبية، الذين تحركوا من أمام مقر البلدي شحات وصولاً إلى مبنى الميدان الروماني ” الجمنازيوم”، مقر العروض.

وأكد رئيس ديوان المنطقة الشرقية بوزارة السياحة، سامي السعيطي، على أهمية مدينة شحات وقيمتها العالية، وضرورة العمل على وضع الترتيبات ورسم السياسات لإحياء نشاط السياحة، وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في المنطقة الشرقية.

ورحّب عميد بلدية شحات من جانبه بمبادرة إحياء مهرجان شحات السياحي، واعتماده من قبل وزير السياحة والصناعات التقليدية على قائمة المهرجانات السياحية في ليبيا، مشيراً إلى أن المدينة تحمل قيماً ثقافيةً واقتصاديةً، وتنطوي على فرصةٍ لدعم وتعزيز الاستقرار وترسيخ السلام، باعتبارها وجهةً ومقصداً سياحياً يستقطب اهتمام السياح المحليين، ومزاراً سياحياً يقصده الليبيون.

وشملت فعاليات المهرجان، تنظيم معارض تراثية وصناعات تقليدية، والعسل ومنتجاته والصور القديمة والرسوم التشكيلية، وعروض الفروسية والفنون الشعبية والملابس والأزياء التقليدية، ومسابقات وعروض تنشيطية للأطفال، كما أحيت فرق الجبل الأخضر وغات وأبناء هون للفنون الشعبية، حفلاتٍ فنيةً على ركن مسرح المهرجان.

كما أُقيمت ضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان “بلدية شحات وجهة سياحية واعدة”، بمشاركة مجموعةٍ من المتخصصين والمهتمين، تم خلالها عرض ورقات علمية حول التخطيط والاستثمار السياحي في شحات.

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