“دجوكوفيتش” يغيب عن “إنديان ولز”.. ومنظمو البطولة: “خيبة أمل”

أعلن المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، انسحابه من بطولة “أنديان ويلز ماسترز” للتنس، التي من المقرّر أن تنطلق خلال أيام قليلة.

وذكر منظمو البطولة أن الجميع يشعرون بخيبة آمل لأن المنصف الأول لن يُشارك في البطولة والتي ستبدأ في السابع من أكتوبر، وتتواصل لمدة عشرة أيام.

وأشار نوفاك دجوكوفيتش إلى أنه يرغب في العودة إلى بطولة “أنديان ويلز” العام المقبل؛ من أجل المنافسة على حصد اللقب، للمرة السادسة في مسيرته.

وكتب “دجوكوفيتش”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه يتأسف لعدم المشاركة ورؤية جمهوره ومتابعيه.

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